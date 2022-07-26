У британській розвідці назвали ключову загрозу для Чорноморського флоту РФ

Українські протикорабельні ракети підривають плани вторгнення РФ, зокрема немає реальних можливостей для спроби морським десантом захопити Одесу.

Російські війська завдали удару 24 липня по Одеському морському торговому порту. В Міноборони РФ заявили, що знищили український корабель та протикорабельні ракети. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Міноборони РФ заявляє, що вони нібито знищили український військовий корабель та установку з протикорабельними ракетами. У британській розвідці зазначають, що немає жодних доказів, які б підтверджували російську заяву.

Разом з тим практичні протикорабельні ракети є ключовою загрозою для Чорноморського флоту РФ. Установки значно підірвали загальний план вторгнення, оскільки Росія не може реально спробувати морським десантом захопити Одесу.

[ + – ] Оновлення британської розвідки

Українські протикорабельні установки будуть і надалі в пріоритеті для російських ударів, щоб послабити та знищити протикорабельні можливості ВМСУ. Однак у процесі наведення РФ, найімовірніше, натрапляють на труднощі. ЗС РФ мають справу із застарілою розвідувальною інформацією, поганим плануванням та підходом до операцій зверху вниз.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявляв, що Україна потопить Чорноморський флот РФ, який несе загрозу для українського народу.

Раніше ВМС України знищили ракетами "Нептун" російське судно "Всеволод Бобров".