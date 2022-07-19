"Ми потопимо Чорноморський флот РФ", — заступник міністра оборони України Гаврилов

За словами військового, Україна нарощує свої протикорабельні можливості, які дозволять знищити російські кораблі, убезпечивши український народ.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна посилює свої потужності для знищення російських кораблів у Чорному морі. Про це повідомляється в інтерв'ю The Times.

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Україна готується знищити російський Чорноморський флот західною зброєю та повернути Крим. За словами Гаврилова, українські військові нарощували свій власний протикорабельний ракетний потенціал, щоб розпочати операцію зі звільнення Чорного моря.

"Вони мають заплатити за свою агресію", — заявив Владимр Гаврилов під час візиту в Британію.

Російські кораблі в Чорному морі регулярно запускають крилаті ракети по українській інфраструктурі на півдні. Позиції військових кораблів означають, що Україна не може експортувати зерно з портів, побоюючись, що торгові судна будуть атаковані.

"Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу. Ми готові атакувати їх по всьому Чорному морю, якщо ми матимемо таку можливість", — підкреслив заступник міністра.

Нині від Чорноморського флоту постійно виходить загроза. Нове озброєння, яке отримує Україна, дає змогу протистояти загрозі. Українські військові вже звільнили острів Зміїний, тож наступною ціллю стане флот ворога.

Нагадаємо, через блокаду портів Україна експортувала вчетверо менше зерна. Російські війська втратили техніки майже на 1 млрд доларів завдяки ударам ЗСУ по острову Зміїний.