Наслідки блокади: Україна з початку війни експортувала вчетверо менше зерна

За чотири місяці війни Україна вивезла лише 5,2 млн тонн зерна. Однак блокування чорноморських портів призвело до того, що мільйони тонн продукції з торішнього врожаю все ще перебувають у сховищах.

Комітет із питань аграрної та земельної політики Верховної Ради 6 липня оприлюднив дані щодо обсягів експорту зернових з України за чотири місяці повномасштабної війни з РФ. За цей час Україні вдалося вивезти всього 5,2 млн тонн сільськогосподарської продукції, тоді як до війни експорт зернових становив 4-5 млн тонн зерна щомісяця. Іншими словами, за чотири місяці війни Україна спромоглася експортувати такий обсяг продукції, який вона постачала за один місяць у довоєнний час.

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Причини майже чотириразового падіння експорту зернових полягає у блокуванні морських шляхів із чорноморських портів України. Депутати констатують, що на сьогодні не вдається знайти повноцінну альтернативу довоєнним обсягам постачання продовольства на світові ринки. До того ж, замінити українське продовольство на продукти інших виробників не вдасться у найближчі 3-5 років, вважають парламентарі.

"Неможливість експорту з України врожаїв минулого і цього року, зменшення площ під озимими та ярими зерновими культурами спричинить подальше зростання світових цін на продукти харчування", — зазначили депутати.

Також нардепи повідомили, що в Україні досі заблоковано мільйони тонн збіжжя минулого врожаю, що провокує подорожчання продовольства на світових ринках. Крім цього гострим залишається питання збирання, зберігання та експорту продукції цього року, оскільки збирання врожаю 2022 року вже розпочалося. У таких умовах деякі країни, як Єгипет, Ємен і Ліван відчують продовольчу кризу вже цьогоріч, оскільки вони значною мірою залежать від українського зерна.

Раніше повідомлялося, що Росія вивезла з окупованих українських територій як мінімум 400 тисяч тонн зерна. Це понад чверть усіх запасів, що знаходилися у сховищах регіонів.

У зв'язку з вивезенням українського зерна суднами під російським прапором Офіс генпрокурора звернувся до міністерства юстиції Туреччини з проханням провести розслідування за цим фактом. У письмовому зверненні українська сторона вказує на суховантажі "Михайло Ненашева", "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка", які причетні до незаконного експорту зерна.