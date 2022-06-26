РФ вивезла чверть від усіх запасів зерна із захоплених територій України, — Мінагрополітики

За словами представника відомства Тараса Висоцького, в окупованих регіонах України на момент їхнього захоплення знаходилося близько 1,5 млн тонн зерна, а як мінімум 400 тис. тонн вкрали росіяни.

Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна, це понад чверть усіх запасів, які там були. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в інтерв'ю "Крим.Реалії".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, в окупованих регіонах України на момент їхнього захоплення знаходилося близько 1,5 млн тонн зерна. Тому після деокупації належить дізнатися, що сталося з продовольством, що залишилося.

"На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном, що залишився. тонн ми зможемо лише після деокупації", — сказав Висоцький.

Представник Мінагрополітики повідомив, що збитки українського сільського господарства від вторгнення Росії вже становили $4,3 млрд — це дані Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Він додав, що російська армія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру України.

Нагадаємо, 17 червня Sky News показали супутникові знімки, де видно, як російські кораблі з українським зерном знаходяться в порту окупованого Севастополя. Після цього ці ж судна помітили в порту Сирії, де їх розвантажували.

16 червня український журналістський проєкт розслідувань "Схеми" розповів, що росіяни вивозять вкрадене зерно в Україні у Сирію та свої "голодні регіони". Також відомо, що окупанти забирають урожай у місцевих жителів на окупованих територіях.