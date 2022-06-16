Росіяни вивозять вкрадене українське зерно в Сирію та свої "голодні" регіони, — Схеми

Загарбники силоміць забирають у місцевих фермерів урожай, а з початку травня росіяни вкрали на непідконтрольних Києву територіях понад 180 тисяч тонн зерна.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія масово вивозить вкрадене українське зерно з окупованих регіонів і видає врожай за свій. Про це йдеться у новому розслідуванні програми "Схеми".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Окупанти вивозять українське зерно, за даними журналістів, із території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. З початку травня до середини червня росіяни вкрали понад 180 тисяч тонн урожаю.

У матеріалі "Схем" сказано, що на окупованих територіях зафіксовані випадки, коли загарбники насильно забирали у місцевих фермерів зерно та змушували підписувати контракти про конфіскацію до 70% продукції. Після викрадення український урожай потрапляє в анексований Крим, звідки на вантажівках його вивозять до "голодних" районів Російської Федерації.

"Є незахищені аграрні регіони Росії, які із задоволенням прийматимуть вкрадене, а частину вони, звичайно, відправлятимуть, бо це досить цінний бізнес. Це мільйонні доходи, які вони фактично отримуватимуть, нічого не витративши для цього. Просто заволодівши територіями воєнним шляхом", — розповів заступник голови громадського союзу "Всеукраїнська аграрна рада" Денис Марчук у спілкуванні із журналістами.

[ + – ] Росія вивозить українське зерно в Сирію та свої "голодні" регіони

Спочатку, як зазначають журналісти, Росія хотіла продавати український урожай країнам Східної Африки та Близького Сходу. Єгипет і Ліван після офіційних звернень з Києва відмовилися приймати вкрадене зерно. А лояльний до Кремля режим Башара аль-Асада у Сирії погодився купувати продукцію, яку було вивезено з території України.

Транспортуванням вкраденого зерна, як сказано у розслідуванні "Схем", займалися судна "Матрос Позинич", "Матрос Кошка", "Михаил Ненашев", а також сирійські кораблі Finikia та Souria.

Заступник голови громадського союзу "Всеукраїнська аграрна рада" Денис Марчук стверджує, що Росія використовує Сирію як свій аграрний хаб, у якому зберігається український урожай.

"Росія, згідно з договорами, зобов'язана постачати до Сирії майже 1 мільйон тонн зернових. Тому Росія виконує це за рахунок України, грабуючи та вивозячи українське", — продовжив експерт у спілкуванні із журналістами.

[ + – ] Росія вивозить українське зерно в Сирію та свої "голодні" регіони [ + – ] Росія вивозить українське зерно в Сирію та свої "голодні" регіони

Нагадаємо, на початку червня американське видання The New York Times писало, що Росія намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які сильно постраждали внаслідок затяжної посухи.

Також повідомлялося, що росіяни вивезли з окупованого Мелітополя 11 вагонів із вкраденим українським зерном.