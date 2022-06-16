Россияне вывозят украденное украинское зерно в Сирию и свои "голодные" регионы, — Схемы

Захватчики насильно отбирают у местных фермеров урожай, а с начала мая россияне украли на неподконтрольных Киеву территориях свыше 180 тысяч тонн зерна.

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Россия массово вывозит украденное украинское зерно из оккупированных регионов и выдает урожай за свой. Об этом говорится в новом расследовании программы "Схемы".

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Оккупанты вывозят украинское зерно, по данным журналистов, с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. С период с начала мая до середины июня россияне украли свыше 180 тысяч тонн урожая.

В материале "Схем" сказано, что на оккупированных территориях зафиксированы случаи, когда захватчики насильно отбирали у местных фермеров зерно и вынуждали подписывать контракты о конфискации до 70% продукции. После похищения украинский урожай попадает в аннексированный Крым, откуда на грузовиках его вывозят в "голодные" районы Российской Федерации.

"Есть незащищенные аграрные регионы России, которые с удовольствием будут принимать украденное, а часть они, конечно, будут отправлять, потому что это достаточно ценный бизнес. Это миллионные доходы, которые они фактически будут получать, ничего не затратив для этого. Просто завладев территориями военным путем", — рассказал замглавы общественного союза "Всеукраинский аграрный совет" Денис Марчук в общении с журналистами.

[ + – ] Россия вывозит украинское зерно в Сирию и свои "голодные" регионы

Сперва, как отмечают журналисты, Россия хотела продавать украинский урожай странам Восточной Африки и Ближнего Востока. Египет и Ливан после официальных обращений из Киева отказались принимать украденное зерно. А лояльный к Кремлю режим Башара аль-Асада в Сирии согласился покупать продукцию, которая была вывезена с территории Украины.

Транспортировкой украденного зерна, как сказано в расследовании "Схем", занимались судна "Матрос Позинич", "Матрос Кошка", "Михаил Ненашев", а также сирийские корабли Finikia и Souria.

Заместитель председателя общественного союза "Всеукраинский аграрный совет" Денис Марчук утверждает, что Россия использует Сирию в качестве своего аграрного хаба, в котором хранится украинский урожай.

"Россия, согласно договорам, обязана поставлять в Сирию около 1 миллиона тонн зерновых. Поэтому Россия выполняет это за счет Украины, грабя и вывозя украинское", — продолжил эксперт в общении с журналистами.

[ + – ] Россия вывозит украинское зерно в Сирию и свои "голодные" регионы [ + – ] Россия вывозит украинское зерно в Сирию и свои "голодные" регионы

Напомним, в начале июня американское издание The New York Times писало, что Россия пытается продать украденное украинское зерно странам Африки, которые сильно пострадали в результате затяжной засухи.

Также сообщалось, что россияне вывезли из оккупированного Мелитополя 11 вагонов с украденным украинским зерном.