Супутникові знімки підтвердили: російські кораблі з українським зерном пливуть до Сирії (фото)

На опублікованих фото компанії Maxar видно російські кораблі з українським зерном у порту Севастополя. Через кілька днів ці кораблі вже розвантажували зерно в Сирії.

Компанія Maxar показала супутникові знімки російських кораблів з українським зерном, які йдуть під прапором РФ до Сирії. На знімках видно два вантажні кораблі, пришвартовані в порту окупованого Севастополя, які заповнюються зерном. Про це повідомляє Sky News.

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Через кілька днів ці ж кораблі були помічені вже в Сирійському порту. Кораблі стояли у черзі на відвантаження зерна з відкритими відсіками.

Україна — один із найбільших світових експортерів зерна — звинувачує РФ у крадіжці зернових на окупованих територіях. Західні країни кажуть, що з вини РФ через блокаду українських портів може бути спровокований голод у глобальних масштабах.

Раніше Фокус повідомляв, що 18 000 тонн української кукурудзи прибули до Іспанії новим морським шляхом. Це невелике постачання українських зернових є підтвердженням того, що експорт з України вже відновлюється.

Нагадаємо, що, за даними журналістського розслідування, росіяни вивозять українське зерно до Сирії. Окупанти забирають в українських фермерів урожай. З початку травня на непідконтрольних Україні територіях РФ вкрали понад 180 тис. тонн зернових.