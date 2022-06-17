Спутниковые снимки подтвердили: русские корабли с украинским зерном плывут в Сирию (фото)

На опубликованных фото компании Maxar видны русские корабли с украинским зерном в порту Севастополя. Спустя несколько дней эти же корабли уже разгружали зерно в Сирии.

Компания Maxar показала спутниковые снимки российских кораблей с украинским зерном, которые идут под флагом РФ в Сирию. На снимках видны два грузовых корабля, пришвартованных в порту оккупированного Севастополя, которые заполняются зерном. Об этом сообщает Sky News.

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По прошествии нескольких дней эти же корабли были замечены уже в Сирийском порту. Корабли стояли в очереди на отгрузку зерна с открытыми отсеками.

Украина — один из крупнейших мировых экспортеров зерна — обвиняет РФ в краже зерновых на оккупированных территориях. Западные страны говорят том, что по вине РФ из-за блокады украинских портов может быть спровоцирован голод в глобальных масштабах.

Ранее Фокус сообщал, что 18 000 тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому пути. Эта небольшая поставка украинских зерновых служит подтверждением того, что экспорт из Украины уже возобновляется.

Напомним, что, по данным журналистского расследования, россияне вывозят украинское зерно в Сирию. Оккупанты отбирают у украинских фермеров урожай. С начала мая на неподконтрольных Украине территориях РФ украла более 180 тыс. тонн зерновых.