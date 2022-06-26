РФ вывезла четверть от всех запасов зерна из захваченных территорий Украины, — Минагрополитики

По словам представителя ведомства Тараса Высоцкого, в оккупированных регионах Украины на момент их захвата находилось около 1,5 млн тонн зерна, а как минимум 400 тыс. тонн были украдены россиянами.

Россия вывезла из оккупированных украинских территорий как минимум 400 тысяч тонн зерна, это более четверти всех запасов, которые там были. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в интервью "Крым.Реалии".

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По его словам, в оккупированных регионах Украины на момент их захвата находилось около 1,5 млн тонн зерна. Поэтому после деоккупации предстоит узнать, что произошло с оставшимся продовольствием.

"На момент фактической оккупации на этих территориях было около полутора миллионов тонн зерна, согласно элеваторным реестрам. И мы получили информацию с тех территорий украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации", — сказал Высоцкий.

Представитель Минагрополитики сообщил, что убытки украинского сельского хозяйства от вторжения России уже составили $4,3 млрд — это данные Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики. Он добавил, что российская армия целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру Украины.

Напомним, 17 июня Sky News показали спутниковые снимки, на которых видно, как российские корабли с украинским зерном находятся в порту оккупированного Севастополя. После чего эти же судна были замечены в порту Сирии, где их разгружали.

16 июня украинский журналистский проект расследований "Схемы" рассказал, что россияне вывозят украденное зерно в Украине в Сирию и свои "голодные регионы". Также известно, что оккупанты отбирают урожай у местных жителей на оккупированных территориях.