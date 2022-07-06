Последствия блокады: Украина с начала войны экспортировала в четыре раза меньше зерна

За четыре месяца войны Украина вывезла всего лишь 5,2 млн тонн зерна. Однако блокирование черноморских портов привело к тому, что миллионы тонн продукции из прошлогоднего урожая все еще находятся в хранилищах.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады 6 июля обнародовал данные по объемам экспорта зерновых из Украины за четыре месяца полномасштабной войны с РФ. За это время Украине удалось вывезти всего 5,2 млн тонн сельскохозяйственной продукции, в то время как до войны экспорт зерновых составлял 4-5 млн тонн зерна ежемесячно. Иными словами, за четыре месяца войны Украина смогла экспортировать такой объем продукции, который она поставляла за один месяц в довоенное время.

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Причины почти четырехкратного падения экспорта зерновых заключается в блокировании морских путей из черноморских портов Украины. Депутаты констатируют, что на сегодняшний день не удается найти полноценную альтернативу довоенным объемам поставок продовольствия на мировые рынки. Более того, заменить украинское продовольствие на продукты других производителей не удастся в ближайшие 3-5 лет, считают парламентарии.

"Невозможность экспорта из Украины урожаев прошлого и этого года, уменьшение площадей под озимыми и яровыми зерновыми культурами повлечет дальнейший рост мировых цен на продукты питания", — отметили депутаты.

Также нардепы сообщили, что в Украине до сих пор заблокированы миллионы тонн зерна прошлого урожая, что провоцирует подорожание продовольствия на мировых рынках. Помимо этого острым остается вопрос сбора, хранения и экспорта продукции в этом году, поскольку сбор урожая 2022 уже начался. В таких условиях некоторые страны, такие как Египет, Йемен и Ливан ощутят продовольственный кризис уже в этом году, поскольку они в большой мере зависят от украинского зерна.

Ранее сообщалось что Россия вывезла из оккупированных украинских территорий как минимум 400 тысяч тонн зерна. Это более четверти всех запасов, которые находились в хранилищах регионов.

В связи с вывозом украинского зерна судами под российским флагом, Офис генпрокурора обратился в министерство юстиции Турции с просьбой провести расследование по данному факту. В письменном обращении украинская сторона указывает на сухогрузы "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", которые причастны к незаконномы экспорту зерна.