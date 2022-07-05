Украденное зерно: Украина просит Турцию провести расследование в отношении трех судов РФ

По данным правоохранителей, сухогрузы "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка" в течение нескольких месяцев незаконно вывезли 400 тысяч тонн украденного зерна.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в министерство юстиции Турции с просьбой провести расследование относительно трех судов, которые, следуя под российским флагом, вывезли украденное украинское зерно с оккупированных РФ территорий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В публикации упоминается письмо украинского ведомства с соответствующим обращением к турецкой стороне, датированное 13 июня. В документе говорится, что в апреле и мае сухогрузы "Михаил Ненашев", "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", что принадлежат дочке российской госкомпании "Объединенная судостроительная корпорация", находящейся под санкциями Запада, отправились из главного зернового терминала в Севастополе. В связи с этим украинская сторона публично обвинила Москву в краже зерна с оккупированных территорий.

В свою очередь Министерство юстиции Турции, ссылаясь на заявление своего МИД, сообщило о том, что после проведенного расследования, никаких проблем с зерном обнаружено не было.

"Мы увидели, что порт отправления кораблей и происхождение товаров — это Россия. Мы против того, чтобы украинское зерно или другие товары Россия присваивала, и мы не позволим, чтобы эти товары попали к нам", — ответила Анкара.

В то же время в отношении третьего судна, которое вышло недавно из Бердянска, турецкая сторона никаких комментариев не предоставила.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в связи с этим отметил, что Киев ожидает ответа от Анкары, поскольку украинская сторона направила ей все имеющиеся доказательства причастности российских сухогрузов к незаконному экспорту зерна. В частности в документе было указано, что зерно вывозится с недавно оккупированной территории Херсонской области, где есть несколько элеваторов, к которым владельцы не имеют доступа из-за оккупации.

[ + – ] Маршруты движения российских сухогрузов

По данным украинских правоохранителей, сухогруз "Михаил Ненашев", находилось в севастопольском зерновом терминале "Авлита" с 14 по 16 июня. Через восемь дней судно пришвартовалось в турецком порту Искендерун. Согласно предоставленным фото судно перевозило груз золотистого цвета, похожее на зерно.

С марта "Михаил Ненашев" посетил севастопольский зерновой терминал еще как минимум три раза, после чего, согласно спутниковым снимкам и данным отслеживания судов, прибыл в Турцию несколько дней спустя.

Остальные два российских сухогруза были также замечены в севастопольском терминале, после чего через время они оказывались в Сирии. Журналисты попросили комментарии по данному факту у представителей сирийского порта, однако ответа не получили.

Таким образом, по информации заместитель министра сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, в общей сложности три российских сухогруза за указанное время экспортировали около 400 000 тонн украденного украинского зерна

Ранее сообщалось, что российский сухогруз Zhibek Zholy с украинским зерном прибыл в турецкий порт Карасу. В связи с этим Офис Генпрокурора обратился к турецкой стороне принять неотложные меры.