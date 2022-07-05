Вкрадене зерно: Україна просить Туреччину провести розслідування щодо трьох суден РФ

За даними правоохоронців, суховантажі "Михайло Ненашев", "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка" протягом кількох місяців незаконно вивезли 400 тисяч тонн вкраденого зерна.

Генеральна прокуратура України звернулася до міністерства юстиції Туреччини з проханням провести розслідування щодо трьох суден, які, прямуючи під російським прапором, вивезли вкрадене українське зерно з окупованих територій РФ. Про це повідомляє агентство Reuters.

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У публікації згадується лист українського відомства з відповідним зверненням до турецької сторони, датований 13 червня. У документі йдеться, що у квітні та травні суховантажні судна "Михайло Ненашев", "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка", що належать доньці російської держкомпанії "Об'єднана суднобудівна корпорація", яка перебуває під санкціями Заходу, вирушили з головного зернового терміналу в Севастополі. У зв'язку з цим українська сторона публічно звинуватила Москву в крадіжці зерна з окупованих територій.

Зі свого боку, Міністерство юстиції Туреччини, посилаючись на заяву свого МЗС, повідомило про те, що після проведеного розслідування жодних проблем із зерном виявлено не було.

"Ми побачили, що порт відправлення кораблів і походження товарів — це Росія. Ми проти того, щоб українське зерно чи інші товари Росія привласнювала, і ми не дозволимо, щоб ці товари потрапили до нас", — відповіла Анкара.

Водночас, щодо третього судна, яке вийшло нещодавно з Бердянська, турецька сторона жодних коментарів не надала.

Посол України в Туреччині Василь Боднар у зв'язку з цим зазначив, що Київ очікує відповіді від Анкари, оскільки українська сторона направила їй усі докази причетності російських суховантажів до незаконного експорту зерна. Зокрема, у документі було зазначено, що зерно вивозиться з нещодавно окупованої території Херсонської області, де є кілька елеваторів, до яких власники не мають доступу через окупацію.

[ + – ] Маршрути руху російських суховантажів

За даними українських правоохоронців, суховантажне судно "Михайло Ненашев" перебувало в севастопольському зерновому терміналі "Авліта" з 14 по 16 червня. Через вісім днів судно пришвартувалося в турецькому порту Іскендерун. Згідно з наданими фото, судно перевозило вантаж золотистого кольору, схоже на зерно.

З березня "Михайло Ненашев" відвідав севастопольський зерновий термінал ще як мінімум три рази, після чого, згідно з супутниковими знімками та даними відстеження суден, прибув у Туреччину через кілька днів.

Інші дві російські суховантажні машини були також помічені в севастопольському терміналі, після чого через час вони опинялися в Сирії. Журналісти попросили коментарі щодо цього факту в представників сирійського порту, проте відповіді не отримали.

Отже, за інформацією заступника міністра сільського господарства України Тараса Висоцького, загалом три російські суховантажні машини за вказаний час експортували близько 400 000 тонн вкраденого українського зерна.

Раніше повідомлялося, що російське суховантажне судно Zhibek Zholy із українським зерном прибуло в турецький порт Карасу. У зв'язку з цим Офіс Генпрокурора звернувся до турецької сторони вжити невідкладних заходів.