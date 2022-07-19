"Мы потопим Черноморский флот РФ", — замминистра обороны Украины Гаврилов

По словам военного, Украина наращивает свои противокорабельные возможности, которые позволят уничтожить российские корабли, обеспечив безопасность украинскому народу.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина усиливает свои мощности для уничтожения российских кораблей в Черном море. Об этом сообщается в интервью для The Times.

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Украина готовится уничтожить российский Черноморский флот западным оружием, а также вернуть Крым. По словам Гаврилова, украинские военные наращивали свой собственный противокорабельный ракетный потенциал, чтобы начать операцию по освобождению Черного моря.

"Они должны заплатить за свою агрессию", — заявил Владимр Гаврилов во время визита в Британию.

Российские корабли в Черном море регулярно запускают крылатые ракеты по украинской инфраструктуре на юге. Позиции военных кораблей означают, что Украина не может экспортировать зерно из портов, опасаясь, что торговые суда будут атакованы.

"Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу. Мы готовы атаковать их по всему Черному морю, если у нас будет такая возможность", — подчеркнул замминистра.

Ныне от Черноморского флота постоянно исходит угроза. Новое вооружение, которое получает Украина, позволяет противостоять угрозе. Украинские военные уже освободили остров Змеиный, поэтому следующей целью станет флот врага.

Напомним, из-за блокады портов Украина экспортировала в четыре раза меньше зерна. Российские войска потеряли техники почти на 1 млрд долларов благодаря ударам ВСУ по острову Змеиный.