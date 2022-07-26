В британской разведке назвали ключевую угрозу для Черноморского флота РФ

Украинские противокорабельные ракеты подрывают планы вторжения РФ, в частности, нет реальных возможностей для попытки морским десантом захватить Одессу.

Российские войска нанесли удар 24 июля по Одесскому морскому торговому порту. В Минобороны РФ заявили, что уничтожили украинский корабль и противокорабельные ракеты. Об этом указывается в сводке британской разведки.

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Минобороны РФ заявляет, что они якобы уничтожили украинский военный корабль и установку с противокорабельными ракеты. В британской разведке отмечают, что нет никаких свидетельств, которые бы подтверждали российское заявление.

Вместе с тем практические точно противокорабельные ракеты являются ключевой угрозой для Черноморского флота РФ. Установки значительно подорвали общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу.

[ + – ] Обновление британской разведки

Украинские противокорабельные установки будут и дальше в приоритете для российских ударов, чтобы ослабить и уничтожить противокорабельные возможности ВМСУ. Однако в процессе наведения РФ, скорее всего, сталкиваются с трудностями. ВС РФ имеют дело с устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз.

Напомним, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявлял, что Украина потопит Черноморский флот РФ, которые несут угрозу для украинского народа.

Ранее ВМС Украины уничтожили ракетами "Нептун" российское судно "Всеволод Бобров".