Pink Floyd записали кліп із Хливнюком на підтримку України. Чому Вотерс не брав участі

Гурт Pink Floyd записав яскравий кліп з Андрієм Хливнюком. Ініціатором запису був Девід Гілмор, який написав у Facebook лідеру "Бомбоксу". Роджер Вотерс у записі не брав участі, в нього з Гілмором творчі та політичні розбіжності.

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Культовий британський рок-гурт Pink Floyd (гітарист і вокаліст Девід Гілмор з ударником Ніком Мейсоном) разом із лідером українського гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком увечері, 7 квітня, презентували спільний кліп на популярну українську пісню "Ой, у лузі червона калина" — гімн Січових Стрільців.

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Кліп "Hey, Hey, Rise Up!" ("Гей, гей, вставай") вийшов на YouTube-каналі Pink Floyd.

[ + – ] Pink Floyd — Hey, Hey, Rise Up! (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

"Ми відчуваємо лють і розчарування від мерзенного вторгнення в незалежну, мирну та демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав, — прокоментував кліп фронтмен групи Девід Гілмор. — Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні та показати, що більша частина світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вдиратися в незалежну демократичну країну, якою стала Україна".

Відеокліп зробив режисер Мет Вайткросс — він поєднав відео з вокалом Хливнюка, взятим із вірусного ролика, де він заспівав "Калину" на Софійській площі в Києві. На початку ролика сама назва Pink Floyd показана в жовто-блакитних кольорах — державного прапора України.

Темп пісні в композиції з Pink Floyd сповільнився — під стиль "пінків", Гілмор виконав чудову партію на соло-гітарі.

[ + – ] Квітка соняшника символізує Україну. Pink Floyd — Hey, Hey, Rise Up! (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

У релізі зазначають, що квітка на обкладинці символізує Україну. Її автор — кубинський художник Йосан Леон. Про обкладинку зазначають: "Обкладинка синглу є прямою відсилкою до жінки, яка роздає насіння соняшнику російським солдатам з порадою носити їх у кишенях, щоб, коли вони помруть, соняшники виросли".

Пішло на цю роботу 10 днів: фронтмен рок-гурту Pink Floyd особисто зв'язався з пораненим під час мінометного обстрілу лідером "Бумбоксу" Андрієм Хливнюком 28 березня.

[ + – ] Андрій Хливнюк та Девід Гілмор

Хливнюк тоді зробив скриншот, на якому зображений на відеозв'язку Девід Гілмор.

"Поранення — не привід, попрацюємо з легендарним Гілмором, підтримаємо Україну голосно і на весь світ! Дякую, пане Гілмор! Мрії здійснюються", — написав Хливнюк у своїй публікації.

[ + – ] Музика Pink Floyd з 11 березня недоступна на цифрових платформах у Росії та Білорусі

Pink Floyd до цього офіційно засудив напад РФ на Україну та вилучив всю свою музику з цифрових платформ у Росії та Білорусі — музика гурту з 11 березня недоступна на цифрових платформах у цих країнах.

Кліп Pink Floyd та Хливнюка: чому немає Роджера Вотерса?

Зазначимо, що це перший реліз гурту з 1994 року, заради якого вперше за 28 років об'єдналися Девід Гілмор та Нік Мейсон, плюс — композитор, сценарист та режисер Нітін Соні та бас-гітарист Гай Пратт. Проте ексучасник гурту та співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс не взяв участі в цьому записі. Що не дивує, адже протягом багатьох років він через свої соціалістичні переконання наголошував на симпатії до Росії.

"Ми приділяємо дуже мало уваги тому факту, що саме росіяни розгромили нацистів і виграли Другу світову війну. Не відважні британці або сили, що прибули на допомогу з Північної Атлантики, а саме російський народ приніс найбільшу жертву, щоб стримати нацистів і перемогти їх", — говорив музикант у червні 2020 року.

10 березня 2022 року Вотерс визнав вторгнення Путіна. Але з безліччю обмовок.

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"Мені гидке вторгнення Путіна в Україну, на мій погляд, це злочинна помилка, вчинок бандита, має бути негайне припинення вогню", — заявив Вотерс.

А далі йдуть обмовки, близькі за риторикою до російської пропаганди: "Однак, на жаль, багато світових лідерів є гангстерами, і моя огида до політичних гангстерів почалася не минулого тижня і не з Путіна. Я відчував огиду до гангстерів Буша і Блера, коли вони вдерлися до Іраку у 2003 році, у мене була і залишається огида до гангстерського уряду Ізраїлю через вторгнення в Палестину в 1967 році й подальшу апартеїдну окупацію цієї землі, яка триває вже понад п'ятдесят років. Мені було гидко, що гангстери Обама і Клінтон віддають накази НАТО про незаконні бомбардування як Лівії, так і Сербії".

Вотерс згадує й "українських неонацистів", наявність яких стала для Путіна причиною початку повномасштабного вторгнення. Але Вотерс жодним словом не згадав, що вони ніяк не стосуються сьогоднішньої політичної влади в Україні, яка змінилася у 2019 році з приходом президента Зеленського та його партії "Слуга народу" — і в парламенті України немає жодної ультраправої партії.

Так чи інакше, Роджер Вотерс не взяв участі в треку, який підтримує Україну. В такій ситуації далися взнаки, найімовірніше, не його минулі творчі розбіжності з Гілмором (вони все-таки збиралися іноді на спільні концерти), а політичні погляди музиканта.