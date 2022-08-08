Россия сама прервала мирные переговоры с Украиной, начав наступление на Донбассе, — посол

В конце марта Украина рассчитывала на подписание мирного соглашения. Однако РФ начала новый виток агрессии, несмотря на предварительные договоренности сторон в Стамбуле о прекращении боевых действий и выводе войск.

Россия прекратила мирные переговоры с Украиной после того, как начала новое наступление на Донбассе. Вторжение ВС РФ продолжилось, несмотря на предварительные договоренности сторон в Стамбуле о прекращении боевых действий и выводе войск. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "РБК-Украина".

По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган проводил переговоры с Владимиром Зеленским и Россией и убеждал в необходимости мирного урегулирования.

"Именно благодаря чисто посредническим функциям турецкой стороны удалось проводить эти переговоры", — заявил Боднар.

Дипломат рассказал, что в конце марта Украина рассчитывала на подписание мирного соглашения с Россией после переговоров сторон в Стамбуле. Однако они нивелировались после того, как мир узнал о преступлениях россиян в Буче, Ирпене и других городах.

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Василий Боднар добавил, что переговоры между РФ и Украиной все еще продолжались. Однако их остановил Кремль, когда начал новое наступление на Донбассе, поскольку основным условием переговоров в Стамбуле было прекращение боевых действий и вывод войск РФ.

"Это было не по душе как Путину, так и, если мы можем так сказать, обществу России, той массе, которая хочет войны, крови и в которой преступления только толерируются", — считает посол.

Вероятность мирных переговоров Украины и РФ

Боднар считает, что Украина и Россия могли прийти к подписанию мирного соглашения, если бы процесс развивался так, как он был предусмотрен на переговорах в Турции. Однако вряд ли это возможно в нынешних условиях и после преступлений, совершенных российскими войсками.

Он также считает маловероятным, что подписанное в Турции "зерновое соглашение" может расшириться до начала новых мирных переговоров.

Напомним, 6 августа Эрдоган предложил Путину встретится с Зеленским в Турции. Тайип Эрдоган считает, что "украинский кризис" можно разрешить в результате переговоров.

Однако 8 августа пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры двух лидеров сейчас невозможны, потому что украинская делегация "ушла с радаров".

Ранее, 3 августа экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что встречался в Москве с Владимиром Путиным. Он рассказал о желании РФ сесть за стол переговоров с Украиной, однако выразил сомнение, что Путин сможет отказаться от Крыма. Кроме того, политик считает, что Донбасс можно вернуть в состав Украины по примеру швейцарских кантонов.