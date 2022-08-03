Шредер встретился с Путиным и назвал абсурдной идею военного возвращения Крыма

Экс-канцлер Германии заявил о желании РФ сесть за стол переговоров с Украиной, однако отметил, что Крым якобы является российским, за исключением крымских татар. Он выразил сомнение, что Путин сможет отказаться от полуострова.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер на прошлой недели побывал в России и рассказал, что встретился с Владимиром Путиным. После чего он выступил за возобновление "Северного потока-2", заявил о желании Путина сесть за стол переговоров с Украиной, а также назвал правильным решение его коллеги Ангелы Меркель в 2008 году не допустить вступление нашей страны в НАТО. Об этом бывший глава совета директоров "Роснефти" заявил в интервью журналу Stern и телеканалу RTL/ntv.

Мирные переговоры Украины и России

Герхард Шредер заявил, что хорошей новостью является то, что в Кремле выступают за окончание войны с помощью мирных переговоров. По его словам, первым успехом есть то, что в Стамбуле была подписана сделка по вывозу зерна из украинских портов. Шредер считает, что она может быть постепенно расширена до прекращения огня.

Кроме того, политик назвал вторжение в Украину "ошибкой российского правительства".

Экс-канцлер Германии также назвал абсурдной идеей возвращения Крыма в состав Украины военным путем. Он отметил, что регион якобы является российским, за исключением крымских татар. Шредер также выразил сомнение, что Путин сможет отказаться от полуострова, а для его возвращения понадобится время.

"Возможно, не 99 лет как в Гонконге, а в следующем поколении", — заявил он.

Герхард Шредер также заявил, что возвращение Донбасса в состав Украины выглядит сложнее. Он считает, что нужно будет найти решение, которое основанное по примеру швейцарских кантонов (Каждый кантон имеет свою конституцию и законы, — ред.).

Бывший руководитель Германии добавил, что основной вопрос заключается в том, есть ли желание окончить войну. По его мнению, обе страны должны пойти на уступки. Шредер также поприветствовал то, что президент Турции Реджеп Эрдоган решил стать посредником в российско-украинских вопросах, но "без одобрения Вашингтона это не работает".

Вступление Украины в НАТО

Бывший канцлер заявил, что решение Ангелы Меркель и Франка Вальтера Штайнмаера заблокировать вступление Украины в НАТО в 2008 году было мудрым решением. По его словам, альтернативой для Украины может стать военный нейтралитет без членства в Альянсе, как у Австрии.

"Северный поток-2"

Бывший глава совета директоров "Роснефти" считает, что введение в эксплуатацию замороженного из-за российского вторжения "Северного потока-2" могло бы решить острую проблему нехватки топлива.

"Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств" — сказал Шредер.

Он добавил, что такое решение Берлина снизит финансовую нагрузку на немецких граждан.

Напомним, 26 июля стало известно, что Герхард Шредер отправился в Москву. Он заявил, что поехал в российскую столицу на отдых и назвал ее прекрасным городом.

Позже его жена Со Ен Шредер-Ким рассказала, что немецкий политик приехал в Россию на переговоры. Экс-канцлер Германии намерен обсудить в российской столице вопросы энергетики.

20 мая Шредер ушел из "Роснефти" из-за угрозы того, что ЕС внесет его в санкционный список. На этой должности он пробыл пять лет.