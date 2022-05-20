Угроза санкций сработала: Герхард Шредер ушел из "Роснефти"

Немецкий лоббист Кремля и экс-канцлер ФРГ, которого ЕС грозился внести в санкционный список, покинул пост главы совета директоров российской нефтегазовой госкомпании. На этой должности он пробыл пять лет.

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер решил уйти с поста председателя совета директоров "Роснефти". Об этом сообщается на официальном сайте российской нефтегазовой госкомпании.

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Параллельно с ним из совета директоров "Роснефти" ушел и Маттиас Варниг — управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток — 2".

"ПАО "НК "Роснефть" информирует, что господа Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании", — в частности, сказано в пресс-релизе компании.

Шредер занял должность председателя совета директоров "Роснефти" 29 сентября 2017 года. В июне прошлого года его переизбрали главой совета. Экс-канцлер ФРГ сохранил свой пост даже после полномасштабного военного вторжения России в Украину, за что неоднократно подвергался критике как в Германии, так и в других странах.

Варниг получил место в совете директоров "Роснефти" в 2011 году, а в 2014 году занял должность заместителя председателя совета.

Напомним, вчера депутаты Европарламенты предложили включить Шредера в санкционный список Евросоюза. Чтобы этого не произошло, политику предложили немедленно оставить должность председателя совета директоров "Роснефти".

Ранее Фокус рассказывал, что Герхард Шредер съездил в Москву для переговоров с Путиным.