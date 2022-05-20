Загроза санкцій спрацювала: Герхард Шредер пішов із "Роснафти"

Німецький лобіст Кремля й ексканцлер ФРН, якого ЄС погрожував внести до списку санкцій, залишив посаду голови ради директорів російської нафтогазової держкомпанії. На цій посаді він був п'ять років.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вирішив піти з посади голови ради директорів "Роснефти". Про це повідомляється на офіційному сайті російської нафтогазової держкомпанії.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Паралельно з ним із ради директорів "Роснефти" пішов і Маттіас Варніг — керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік — 2".

"ПАТ "НК "Роснефть" інформує, що пани Герхард Шредер і Маттіас Варніг повідомили про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії", — зокрема, сказано в пресрелізі компанії.

Шредер обійняв посаду голови ради директорів "Роснафти" 29 вересня 2017 року. У червні минулого року його переобрали головою ради. Ексканцлер ФРН зберіг свою посаду навіть після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, за що неодноразово критикувався як у Німеччині, так і в інших країнах.

Варніг отримав місце в раді директорів "Роснафти" у 2011 році, а у 2014 році обійняв посаду заступника голови ради.

Нагадаємо, вчора депутати Європарламенту запропонували включити Шредера до списку санкцій Євросоюзу. Щоб цього не сталося, політику запропонували негайно залишити посаду голови ради директорів "Роснафти".

Раніше Фокус розповідав, що Герхард Шредер з'їздив у Москву для переговорів із Путіним.