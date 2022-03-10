Ексканцлер ФРН Герхард Шредер прибув до Москви для переговорів із Путіним, — Politico

За інформацією журналістів, німецький політик має намір виступити посередником між сторонами повномасштабної війни.

Ексканцлер Німеччини, голова ради директорів "Роснафти" Герхард Шредер прибув у Москву для проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише видання Politico, посилаючись на свої джерела.

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За даними журналістів, Герхард Шредер зустрічатиметься з Володимиром Путіним "у межах посередницьких зусиль щодо припинення війни в Україні".

Видання Bild, у свою чергу, зазначає, що федеральний уряд Німеччини не був проінформований про візит колишнього канцлера ФРН у Москву та проведення переговорів із російським лідером. Крім того, про "секретну місію" Герхарда Шредера також не знали в керівництві Соціал-демократичної партії.

Як інформують інсайдери видання, ексканцлер ФРН має намір позиціонувати себе як посередника між сторонами збройного конфлікту в Україні. Bild називає Герхерда Шредера "співробітником Путіна", який представляє інтереси "Роснафти", "Газпрому" та "Північного потоку".

У перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну колишній канцлер Німеччини засудив дії Кремля та закликав Москву припинити бойові дії. Герхард Шредер також заявив, що у відносинах Заходу та Росії було багато помилок "із обох боків".

Також повідомлялося, що Герхард Шредер образив українського посла Андрія Мельника, назвавши його "якимось карликом із України". Ексканцлер Німеччини після звинувачень у лобізмі інтересів Росії заявив, що ЄС і РФ "не повинні дошкуляти одне одному санкціями".

МЗС України засудило Герхерда Шредера за слова про українців після Андрія Мельника та застеріг шанувальників Росії в Європі від подібних вчинків.