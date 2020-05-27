"Подло и низко": в МИД Украины осудили Шредера за слова об украинском после

Замглавы МИД Василий Боднар предостерег поклонников России в Европе от подобных поступков

В МИД Украины осудили экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, обозвавшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника "каким-то карликом". Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что слова Шредера были "подлыми и низкими".

Об этом Боднар написал в Facebook.

"Очень подленько и низко как для экс-канцлера Германии, но как говорят, "с кем поведешься, от того и наберешься", – написал замглавы МИД.

Боднар также подчеркнул, что комментарий Шредера является предостережением для других поклонников России в Европе: "Не водитесь с российскими деньгами".

Кроме того, Боднар подчеркнул, что Украина не даст в обиду своего посла.

"Нашего посла в обиду не дадим", – написал он.

Напомним, бывший канцлер Германии, а ныне главой совета директоров "Роснефти", Герхард Шредер в первом выпуске своего подкаста оскорбил украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав того "каким-то карликом из Украины".

Мельник недавно раскритиковал Шредера за его пророссийскую позицию, назвав его "топ-лоббистом Кремля".

Герхард Шредер является главой совета директоров государственной компании "Роснефть" с 2017 года и председателем совета акционеров "Nord Stream AG" (с 2016). Он известен своими призывами к оправданию аннексии украинского Крыма и снятию с России санкций.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывал Евросоюз ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который занимается защитой интересов президента РФ Владимир Путина в Европе.