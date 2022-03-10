Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прибыл в Москву для переговоров с Путиным, — Politico

По информации журналистов, немецкий политик хочет выступить посредником между сторонами полномасштабной войны.

Экс-канцлер Германии, глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер прибыл в Москву для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на свои источники.

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По данным журналистов, Герхард Шредер будет встречаться с Владимиром Путиным "в рамках посреднических усилий по прекращению войны в Украине".

Издание Bild, в свою очередь, отмечает, что федеральное правительство Германии не было проинформировано о визите бывшего канцлера ФРГ в Москву и проведении переговоров с российским лидером. Более того, о "секретной миссии" Герхарда Шредера также не знали в руководстве Социал-демократической партии.

Как информируют инсайдеры издания, экс-канцлер ФРГ хочет позиционировать себя как посредника между сторонами вооруженного конфликта в Украине. Bild называет Герхерда Шредера "сотрудником Путина", который представляет интересы "Роснефти", "Газпрома" и "Северного потока".

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину бывший канцлер Германии осудил действия Кремля и призвал Москву прекратить боевые действия. Герхард Шредер также заявил, что в отношениях Запада и России было много ошибок "с обеих сторон".

Также сообщалось, что Герхард Шредер оскорбил украинского посла Андрея Мельника, назвав его "каким-то карликом из Украины". Экс-канцлер Германии после обвинений в лоббизме интересов России заявил, что ЕС и РФ "не должны донимать друг друга санкциями".

МИД Украины осудило Герхерда Шредера за слова об украинском после Андрее Мельнике и предостерег поклонников России в Европе от подобных поступков.