За зв'язок з РФ: ЄС погрожує санкціями ексканцлеру Німеччини Шредеру, — Die Welt

Європарламент вимагає від німецького політика негайно залишити посаду голови ради директорів "Роснефти", інакше його ім'я потрапить до списку санкцій. Рішення мають ухвалити вже завтра, 19 травня.

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Депутати Європарламенту закликають колишнього канцлера ФРН та активного російського лобіста Герхарда Шредера залишити посаду голови ради директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть", інакше проти нього запровадять санкції. Про це повідомляє німецьке видання "Die Welt".

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Як пишуть журналісти, депутати планують закликати 27 країн-учасниць внести Шредера до списку санкцій ЄС нарівні з численними російськими олігархами.

До проєкту резолюції Європарламенту можуть бути внесені інші особи, які фінансуються Росією. Зокрема, Карін Кнайсль — ексглава МЗС Австрії, яка з минулого року також є членкинею наглядової ради "Роснефти".

Досі і Шредер, і Кнайсль відмовлялися розірвати свої зв'язки з російською держкомпанією.

Рішення про розширення списку санкцій мають ухвалити вже завтра, 19 травня, а 20 травня проєкт мають схвалити представники 27 країн-учасниць. Як уточнює видання, очікується схвалення з боку Німеччини.

Також сьогодні керівна коаліція Німеччини погодилася позбавити Шредера всіх привілеїв через його зв'язки з Росією, написав Spiegel. Співробітникам його офісу, на утримання яких витрачається приблизно 400 тис. євро на рік, запропонують завершити поточні справи та знайти іншу роботу. Як повідомляють журналісти, деякі співробітники вже звільнилися за власним бажанням, висловлюючи свою позицію проти зв'язків із політикою з країною-агресором. Водночас у коаліції побоюються, що ексканцлер може подати до суду та домогтися скасування рішення.

Федеральна міністриня внутрішніх справ Ненсі Фезер, зі свого боку, заявила про те, що Шредера необхідно виключити з лав керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Нагадаємо, 8 травня голова Бундестагу Бербель Бас приїхала до України, щоб взяти участь у святкуванні перемоги над нацистами у Другій світовій війні, а також провести переговори з українським керівництвом. Візит відбувся після того, як Бундестаг переважною більшістю проголосував за надання важкого озброєння Україні.

Раніше Фокус розповідав, що Герхард Шредер з'їздив у Москву для переговорів із Путіним.