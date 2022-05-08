Київ вперше з початку російського вторгнення приймає топполітика Німеччини

Глава Бундестагу Бербель Бас приїхала до України, щоб взяти участь у святкуванні перемоги над нацистами у Другій світовій війні, а також провести переговори з українським керівництвом.

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У неділю, 8 травня, до Києва приїхала голова Бундестагу Бербель Бас, повідомив голова протоколу Бундестагу Енріко Брісса.

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"Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять усіх жертв Другої світової війни та тиранії націонал-соціалістів та проведе політичні переговори", — зазначив він.

За даними Spiegel, Бас приїхала до України на запрошення речника українського парламенту Руслана Стефанчука, щоб взяти участь у святкуванні 77-річчя закінчення Другої світової війни в Європі.

Видання зазначає, що вона є другою за значущістю представницею Федеративної Республіки Німеччина після федерального президента і, так найважливішим німецьким політиком, який відвідав Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

"Від імені німецького Бундестагу Бас хоче покласти вінки до могили невідомого солдата та до меморіалу вбитих українських євреїв у Бабиному Яру, — пише Spiegel. — Бас та Стефанчук хочуть разом вшанувати пам'ять усіх громадянських та воєнних жертв Другої світової війни. Також запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським".

Візит Бербель Бас відбувся після того, як німецький Бундестаг переважною більшістю проголосував за надання тяжкого озброєння Україні.

Як повідомляли, раніше український президент закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца приїхати до Києва 9 травня.

"Він запрошений, запрошення в силі вже давно. Його запрошують приїхати до України, він може зробити цей дуже потужний політичний крок — приїхати сюди 9 травня, до Києва", — наголосив Зеленський.

На початку травня ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється їхати до Києва через відмову України прийняти німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Український посол у ФРН Андрій Мельник у відповідь на дії глави уряду закликав його не зображати із себе "ображену ковбасу" (німецький вираз, який означає зображати із себе ображену людину за відсутності для цього реальних підстав — Фокус).

Нагадаємо, у квітні президент Німеччини Штайнмаєр заявив, що був готовий поїхати до Києва з прем'єр-міністрами Польщі, Литви, Латвії та Естонії, щоб надіслати "потужний сигнал про спільну європейську солідарність з Україною", але українська влада вважала його присутність небажаною. Німецькі журналісти припустили, що причиною відмови Штайнмаєру могли стати відносини політика з Росією в останні роки, коли він ще на посаді голови Міністерства закордонних справ ФРН підтримував тісні контакти з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Крім цього ЗМІ зазначили, що Штайнмаєр був прихильником проєкту "Північний потік-2", газопроводу, роботу якого згодом заморозили через війну в Україні.