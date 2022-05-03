Шольц відмовляється їхати до Києва через те, що там не прийняли Штайнмаєра

Посол України в ФРН Андрій Мельник у відповідь на слова канцлера про небажання відвідати столицю закликав того не зображати "ображену ковбасу", оскільки війна "це не дитячий садок".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не має наміру відвідувати Київ в умовах повномасштабної війни РФ проти України доти, доки там не приймуть президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра. Про це глава німецького уряду заявив в ефірі програми ZDF, повідомляє Tagesschau.

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На запитання журналіста про те, коли Шольц поїде до Києва, Шольц відповів, що досі вважає "досить примітною подією" те, що федеральному президенту Штайнмаєру було відмовлено у відвіданні української столиці.

"Це заважає справі", — відповів канцлер.

Глава німецького уряду додав, що не можна сказати такій країні, як Німеччина, "яка надає стільки фінансової допомоги, стільки військової допомоги, яка потрібна, коли йдеться про гарантії безпеки, важливі для України в майбутньому", що "президент не може приїхати".

При цьому Шольц не заперечував у відповідь на припущення головної редакторки ZDF Беттіни Шаустен про те, що "спочатку має приїхати президент, а потім ви (Шольц), ймовірно, попрямуйте у бік Києва". Також канцлер ФРН зазначив, що його не турбує факт візиту лідера ХДС Фрідріха Мерца до Києва, який має відбутися цього тижня. За словами Шольца, німецький політик повідомив про свої плани заздалегідь.

Зі свого боку, посол України в ФРН Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від поїздки до Києва.

"Грати в ображену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державному (німецький вираз, який означає зображати із себе ображену людину за відсутності для цього реальних підстав — ред.). Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок", — сказав дипломат.

Видання нагадало, що Шольц був підданий критиці через його вагання щодо питання постачання важких озброєнь Україні, а також через те, що канцлер Німеччини на відміну від багатьох інших глав урядів західних країн, ще не відвідав Київ.

Нагадаємо, у квітні президент Німеччини Штайнмаєр заявив, що був готовий поїхати до Києва з прем'єр-міністрами Польщі, Литви, Латвії та Естонії, щоб надіслати "потужний сигнал про спільну європейську солідарність з Україною", але українська влада вважала його присутність небажаною. Німецькі журналісти припустили, що причиною відмови Штайнмаєру могли стати відносини політика з Росією в останні роки, коли він ще на посаді голови Міністерства закордонних справ ФРН підтримував тісні контакти з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Крім цього ЗМІ зазначили, що Штайнмаєр був прихильником проєкту "Північний потік-2", газопроводу, робота якого згодом була заморожена через війну в Україні.

Раніше Фокус розбирався, чому українській владі не варто було відмовляти Штайнмаєру у відвідуванні Києва.