Прем'єри Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва на зустріч із Зеленським та Шмигалем (фото)

Сторони обговорять посилення європейських санкцій щодо РФ у відповідь на повномасштабне вторгнення.

Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії — Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Янез Янша — прибули до Києва. Про це у своєму Twitter повідомив голова польського уряду у вівторок, 15 березня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відомо, що Київ разом із прем'єрами європейських країн відвідав і віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

За словами Моравецького, він зі своїми колегами відвідав українську столицю, щоб донести меседж про те, що Київ може "розраховувати на допомогу своїх друзів".

Зі свого боку прем'єр Чехії Фіала повідомив, що на них очікує зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і главою українського уряду Денисом Шмигалем.

"Обговорюємо підтримку України та посилення санкцій проти російської агресії", — відреагував на візит український прем'єр.

Зазначимо, що це перша робоча поїздка зарубіжних лідерів до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Поїздка прем'єрів відбувається за погодженням із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляла раніше пресслужба польського уряду.

Самі переговори були заплановані на саміті ЄС у Версалі, проте їхня організація відбувалася в секреті з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 15 березня ЄС офіційно запровадив уже четвертий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з нападом на Україну.