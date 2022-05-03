Шольц отказывается ехать в Киев из-за того, что там не приняли Штайнмайера

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в ответ на слова канцлера о нежелании посетить столицу призвал того не изображать из себя "обиженную колбасу", так как война "это не детский сад".

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен посещать Киев в условиях полномасштабной войны РФ против Украины до тех пор, пока там не примут президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом глава немецкого правительства заявил в эфире программы ZDF, передает Tagesschau.

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На вопрос журналиста о том, когда Шольц поедет в Киев, Шольц ответил, что до сих пор считает "довольно примечательным событием" то, что федеральному президенту Штайнмайеру было отказано в посещении украинской столицы.

"Это мешает делу", — ответил канцлер.

Глава немецкого правительства добавил, что нельзя сказать такой стране, как Германия, "которая предоставляет столько финансовой помощи, столько военной помощи, которая необходима, когда речь идет о гарантиях безопасности, важных для Украины в будущем", что "президент не может приехать".

При этом Шольц не стал возражать в ответ на предположение главного редактора ZDF Беттины Шаустен о том, что "сначала должен приехать президент, а потом мы (Шольц), вероятно, направитесь в сторону Киева". Также канцлер ФРГ отметил, что его не беспокоит факт визита лидера ХДС Фридриха Мерца в Киев, который должен состояться на этой неделе. По словам Шольца, немецкий политик сообщил ему о своих планах заранее.

В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от поездки в Киев.

"Играть в обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному (немецкое выражение, которое означает изображать из себя оскорбленного человека при отсутствии для этого реальных оснований — ред.). Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад", — сказал дипломат.

Издание напомнило, что Шольца был подвержен критике из-за его колебаний касательно вопроса поставки тяжелых вооружений Украине, а также по причине того, что канцлер Германии в отличие от многих других глав правительств западных стран, еще не посетил Киев.

Напомним, в апреле президент Германии Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев с премьер-министрами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы послать "мощный сигнал о совместной европейской солидарности с Украиной", но украинские власти сочли его присутствие нежелательным. Немецкие журналисты предположили, что причиной отказа Штайнмайеру могли стать отношения политика с Россией в последние годы, когда он еще в должности главы Министерства иностранных дел ФРГ поддерживал тесные контакты с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помимо этого СМИ указали, что Штайнмайер был сторонником проекта "Северный поток-2", газопровода, работа которого впоследствии была заморожена из-за войны в Украине.

Ранее разбирался, почему украинским властям не стоило отказывать Штайнмайеру в посещении Киева.