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Штайнмайеру в Киеве не рады: Зеленский не желает встречаться с немецким президентом

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Штайнмайер визит в Укриану
Фото: Getty Images | Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии подтвердил, что был готов поехать в Киев с делегациями Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, однако украинские власти сочли его присутствие нежелательным.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует визит в Украину. Вместе с другими правительственными делегациями из других стран ЕС он хочет приехать в Киев, однако президент Украины Владимир Зеленский отказывается с ним встречаться. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Журналисты газеты предполагают, что причина отказа заключаются в тесных отношениях Штайнмайера с Россией в последние годы, когда он еще в должности главы МИД поддерживал тесные контакты с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Также немецкий президент был горячим сторонником проекта "Северный поток — 2" и поэтому в политических кругах считается архитектором дружественных российско-немецких отношений.

"Мы все знаем о близких отношениях Штайнмайера с Россией, которые также были сформированы формулой Штайнмайера. В настоящее время ему не рады в Киеве. Изменится ли это снова, мы увидим", — цитирует издание некоего украинского дипломата.

По словам журналистов, Киев связался с канцелярией федерального президента и заявил, что сейчас Зеленский не готов к встрече со Штайнмайером, тем не менее возможность такой встречи в будущем не исключена.

Сам президент Германии не обсуждал возможные планы поездки в Киев, хотя во время визита в Польшу его об этом спрашивали напрямую. Однако позже он подтвердил, что был готов поехать в Киев с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы послать "мощный сигнал о совместной европейской солидарности с Украиной", но украинские власти сочли его присутствие нежелательным.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время их совместной прогулки харьковская художница Валерия Полянскова преподнесла в подарок главам государств керамических петушков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности приехать в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако французский лидер назвал условие такого визита — он готов приехать, если этот визит будет способствовать завершению войны в Украине.