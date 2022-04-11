Макрон назвал условие, при котором он приедет в Киев
Президент Франции готов повторить ход премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, даже несмотря на активное участие в избирательном кампании.
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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности приехать в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте телеканала BFMTV.
При этом, французский лидер озвучил одно условие, при котором этот визит может стать возможным. По словам президента Франции, он готов приехать в Киев, только если этот визит даст результат, которым Макрон называет завершение войны в Украине.
"Я готов поехать в Киев, если это принесет пользу. Я не буду делать это только для того, чтобы нанести визит в посольство", — заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов.
В минувшее воскресенье во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Действующий президент Эммануэль Макрон победил с показателем 27,84% голосов. Его основная конкурентка, Марин Ле Пен заняла второе место, набрав 23,15%. Третье место занял представитель партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меленшон, которому доверилось 21,95% избирателей. Отметим, что второй тур выборов намечен на 24 апреля.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины. При этом, президент Франции заявил, что продолжит телефонные разговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы сохранить для своей страны статус переговорщика.
Также сегодня стало известно, что власти Франции конфискуют картину Кончаловского у миллиардера Петра Авена. Картина была предоставлена Фонду Louis Vuitton для выставки "Иконы современного искусства" в Париже и обратно в Россию ее отправлять не собираются.