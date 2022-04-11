Макрон назвал условие, при котором он приедет в Киев

Президент Франции готов повторить ход премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, даже несмотря на активное участие в избирательном кампании.

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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности приехать в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте телеканала BFMTV.

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При этом, французский лидер озвучил одно условие, при котором этот визит может стать возможным. По словам президента Франции, он готов приехать в Киев, только если этот визит даст результат, которым Макрон называет завершение войны в Украине.

"Я готов поехать в Киев, если это принесет пользу. Я не буду делать это только для того, чтобы нанести визит в посольство", — заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов.

В минувшее воскресенье во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Действующий президент Эммануэль Макрон победил с показателем 27,84% голосов. Его основная конкурентка, Марин Ле Пен заняла второе место, набрав 23,15%. Третье место занял представитель партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меленшон, которому доверилось 21,95% избирателей. Отметим, что второй тур выборов намечен на 24 апреля.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины. При этом, президент Франции заявил, что продолжит телефонные разговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы сохранить для своей страны статус переговорщика.

Также сегодня стало известно, что власти Франции конфискуют картину Кончаловского у миллиардера Петра Авена. Картина была предоставлена ​​Фонду Louis Vuitton для выставки "Иконы современного искусства" в Париже и обратно в Россию ее отправлять ​​не собираются.