Макрон назвав умову, за якої він приїде до Києва

Президент Франції готовий повторити хід прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, навіть незважаючи на активну участь у виборчій кампанії.

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Чинний президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність приїхати до Києва для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє сайт телеканалу BFMTV.

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При цьому французький лідер озвучив одну умову, за якої цей візит може стати можливим. За словами президента Франції, він готовий приїхати до Києва лише якщо цей візит дасть результат, яким Макрон називає завершення війни в Україні.

"Я готовий поїхати до Києва, якщо це принесе користь. Я не робитиму це тільки для того, щоб відвідати посольство", — заявив Макрон, відповідаючи на запитання журналістів.

Минулої неділі у Франції відбувся перший тур президентських виборів. Чинний президент Еммануель Макрон переміг із показником 27,84% голосів. Його основна конкурентка Марін Ле Пен посіла друге місце, набравши 23,15%. Третє місце зайняв представник партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меленшон, якому довірилося 21,95% виборців. Зазначимо, що другий тур виборів призначений на 24 квітня.

Раніше Емманюель Макрон заявив, що Франція готова стати гарантом безпеки України. При цьому президент Франції заявив, що продовжить телефонні розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб зберегти для своєї країни статус перемовника.

Також сьогодні стало відомо, що у Франції конфіскують картину Кончаловського у мільярдера Петра Авена. Картина була надана Фонду Louis Vuitton для виставки "Ікони сучасного мистецтва" в Парижі і назад в Росію її відправляти не збираються.