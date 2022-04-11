Влада Франції конфіскує картину Кончаловського у мільярдера Петра Авена

Картина була надана Фонду Louis Vuitton для виставки "Ікони сучасного мистецтва" в Парижі, і назад у Росію її відправляти не збираються.

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Влада Франції має намір конфіскувати картину роботи Петра Кончаловського "Автопортрет у сірому" з колекції Морозових, що належить російському мільярдеру Петру Авену. Шедевр був частиною виставки "Ікони сучасного мистецтва" в Парижі, що проходила з 22 вересня 2021 року до 3 квітня 2022 року. Про це повідомляє видання Le monde.

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До повномасшабної війни в Україні мільярдер Петро Авен, його вважають близьким до Володимира Путіна, керував російським Альфа-банком.

[ + – ] "Автопортрет у сірому"

У виданні також писали, що влада Франції розглядала питання про конфіскацію ще однієї картини з колекції Морозових — портрета підприємця Тимофія Морозова авторства Валентина Сєрова. Шедевр надав Московський музей авангарду, створений 2001 року російським підприємцем зі списку санкцій В'ячеславом Кантором. Він же — перший акціонер компанії з виробництва добрив "Акрон". Пізніше в редакції уточнили, що портрет Тимофія Морозова таки повернеться в Росію разом із іншими картинами колекції — близько 200.

У Російському посольстві в Парижі, за інформацією ТАСС, затримання будь-яких картин із колекції Морозових не підтвердили.

Як писав раніше Фокус, через повномасштабну війну в Україні Франція не могла повернути картини з російської колекції Морозових, оскільки через західні санкції для літаків РФ закрили небо країни ЄС, США і Канада, і продовжила виставку до 3 квітня. З подібною проблемою зіткнулися в Лондоні — музей Вікторії та Альберта не знає, як повернути в Росію колекцію експонатів Фаберже.