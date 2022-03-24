Лондон слідом за Парижем не знає, як повернути в Росію колекцію Фаберже

Слідом за Парижем, де через війну в Україні застрягла російська колекція картин братів Морозових, лондонський музей Вікторії та Альберта не знає, як повернути в Росію колекцію експонатів Фаберже

Як повідомляє The New York Times, на тлі війни в Україні музеї Лондона та Парижа не можуть повернути до Росії твори мистецтва, які привезли на виставки в Європу. Справа в тому, що через західні санкції для російських літаків закрито небо з країнами ЄС, США та Канада, а багато європейських перевізників призупинили польоти в Росію та з Росії.Нещодавно про проблему з поверненням російських експонатів повідомили у Фонді Louis Vuitton, який організував виставку колекції братів Морозових у Парижі.

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"Можливо, нам доведеться помістити роботи в сховищі, або зберігати в посольстві, або залишити колекцію в сейфі, який є в нас у Фонді. Наша єдина мета — безпека картин", — говорили в паризькому музеї, розглядаючи різні варіанти, як вчинити з російськими витворами мистецтва.

Подібна проблема виникла в лондонському Музеї Вікторії та Альберта, де до 8 травня працює виставка, присвячена ювеліру Фаберже. Серед експонатів — яйце Фаберже, яке Путін колись подарував Державному Ермітажу в Санкт-Петербурзі, а також експонати, що належать до фонду "Зв'язок часів" мільярдера Віктора Вексельберга. Нещодавно бізнесмена внесли до списку санкцій Великобританії.

Як пише NYT, представник британського міністерства культури повідомив в електронному листі про майбутню спільну роботу з музеєм, щоб зрозуміти, як Англія зможе повернути яйця Фаберже в Росію в потрібний час.

Як писав раніше Фокус, французькі ЗМІ закликали владу Парижа затримати російську колекцію братів Морозових через війну в Україні. А європейці вимагали заарештувати й навіть конфіскувати картини, а отримані кошти відправити на потреби ЗСУ.