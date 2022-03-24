Лондон вслед за Парижем не знает, как вернуть в Россию коллекцию Фаберже

Вслед за Парижем, где из-за войны в Украине застряла российская коллекция картин братьев Морозовых, лондонский музей Виктории и Альберта не знает, как вернуть в Россию коллекцию экспонатов Фаберже

Как собщает The New York Times, на фоне войны в Украине музеи Лондона и Парижа не могут вернуть в Россию произведения искусства, которые привезли на выставки в Европу. Дело в том, что из-за западных санкций для российских самолетов закрыто небо со странами ЕС, США и Канада, а многие европейские перевозчики приостановили полеты в Россию и из России. Недавно о проблеме с возравщением российских экспонатов сообщили в Фонде Louis Vuitton, который организовал выставку коллекции братьев Морозовых в Париже.

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"Возможно, нам придется поместить работы в хранилище, или хранить в посольстве, или оставить коллекцию в сейфе, который есть у нас в Фонде. Наша единственная цель — безопасность картин", — говорили в парижском музеи, рассматривая разные варианты, как поступить с российскими произведениями искусства.

Подобная проблема возникла в лондонском Музеи Виктории и Альберта, где до 8 мая работает выставка, посвященная ювелиру Фаберже. Среди экспонатов — яйцо Фаберже, которое Путин когда-то подарил Государственному Эрмитажу в Санкт-Петербурге, а также экспонаты, которые принадлежат фонду "Связь времен" миллиардера Виктора Вексельберга. Недавно бизнесмена внесли в санкционный список Великобритании.

Как пишет NYT, представитель британского министерства культуры сообщил в электронном письме о предстоящей совместной работе с музеем, чтобы понять, как Англия сможет вернуть яйца Фаберже в Россию в нужное время.

Как писал ранее Фокус, французские СМИ призывали власти Парижа задержать российскую коллекцию братьев Морозовых из-за войны в Украине. А европейцы требовали арестовать и даже конфисковать картины, а вырученные средства отправить на нужды ВСУ.