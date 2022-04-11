Власти Франции конфискуют картину Кончаловского у миллиардера Петра Авена

Картина была предоставлена ​​Фонду Louis Vuitton для выставки "Иконы современного искусства" в Париже и обратно в Россию ее отправлять ​​не собираются.

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Власти Франции намерены конфисковать картину работы Петра Кончаловского "Автопортрет в сером" из коллекции Морозовых, принадлежащую российскому миллиардеру Петру Авену. Шедевр был частью выставки "Иконы современного искусства" в Париже, проходившей с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года. Об этом сообщает издание Le monde.

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До полномасшабной войны в Украине миллиардер Петр Авен — его считают близким человеком к Владимиру Путину, управлял российским Альфа-банком.

[ + – ] "Автопортрет в сером"

В издании также писали, что власти Франции рассматривали вопрос о конфискации еще одной картины из коллекции Морозовых — портрета предпринимателя Тимофея Морозова авторства Валентина Серова. Шедевр предоставил Московский музей авангарда, созданный в 2001 году российским предпринимателем из санкционного списка Вячеславом Кантором. Он же — первый акционер компании по производству удобрений "Акрон". Позже в редакции уточнили, что портрет Тимофея Морозова все-таки вернется в Россию вместе с другими картинами коллекции — их порядка 200.

В Российском посольстве в Париже, по информации ТАСС, задержание каких-либо картин из коллекции Морозовых не подтвердили.

Как писал ранее Фокус, из-за полномасшабной войны в Украине Франция не могла вернуть картины из российской коллекции Морозовых, так как из-за западных санкций для самолетов РФ закрыли небо со странами ЕС, США и Канады, и продлила выставку до 3 апреля. С подобной проблемой столкнулись в Лондоне — музей Виктории и Альберта не знает, как вернуть в Россию коллекцию экспонатов Фаберже.