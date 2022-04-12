Штайнмаєру в Києві не раді: Зеленський не бажає зустрічатися з німецьким президентом

Президент Німеччини підтвердив, що був готовий поїхати до Києва з делегаціями Польщі, Литви, Латвії та Естонії, проте українська влада вважала його присутність небажаною.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр планує візит до України. Разом з іншими урядовими делегаціями з інших країн ЄС він хоче приїхати до Києва, проте президент України Володимир Зеленський відмовляється зустрічатися з ним. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Журналісти газети припускають, що причиною відмови є тісні відносини Штайнмайєра з Росією останніми роками, коли він ще на посаді глави МЗС підтримував тісні контакти з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Також німецький президент був палким прихильником проєкту "Північний потік-2" і тому в політичних колах вважається архітектором дружніх російсько-німецьких відносин.

"Ми всі знаємо про близькі відносини Штайнмайєра з Росією, які також були сформовані формулою Штайнмайєра. Наразі йому не раді в Києві. Чи зміниться це знову, ми побачимо", — цитує видання певного українського дипломата.

За словами журналістів, Київ зв'язався з канцелярією федерального президента і заявив, що зараз Зеленський не готовий до зустрічі зі Штайнмаєром, проте можливість такої зустрічі в майбутньому не заперечує.

Сам президент Німеччини не обговорював можливих планів поїздки до Києва, хоча під час візиту до Польщі його про це запитували безпосередньо. Однак пізніше він підтвердив, що був готовий поїхати до Києва з колегами з Польщі, Литви, Латвії та Естонії, щоб надіслати "потужний сигнал про спільну європейську солідарність з Україною", але українська влада вважала його присутність небажаною.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон несподівано приїхав до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Під час їхньої спільної прогулянки харківська художниця Валерія Полянскова подарувала главам держав керамічних півників.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність приїхати до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Проте французький лідер назвав умову такого візиту — він готовий приїхати, якщо цей візит сприятиме завершенню війни в Україні.