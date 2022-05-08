Киев впервые с начала российского вторжения принимает топ-политика Германии

Глава Бундестага Бербель Бас приехала в Украину, чтобы принять участие в праздновании победы над нацистами во Второй мировой войне, а также провести переговоры с украинским руководством.

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В воскресенье, 8 мая, в Киев приехала глава Бундестага Бербель Бас, сообщил глава протокола Бундестага Энрико Брисса.

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"Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и проведет политические переговоры", — отметил он.

По данным Spiegel, Бас приехала в Украину по приглашению спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, чтобы принять участие в праздновании 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе.

Издание отмечает, что она является вторым по значимости представителем Федеративной Республики Германия после федерального президента и, таким образом, самым важным немецким политиком, посетившим Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

"От имени немецкого Бундестага Бас хочет возложить венки к могиле неизвестного солдата и к мемориалу убитым украинским евреям в Бабьем Яру, — пишет Spiegel. — Бас и Стефанчук хотят вместе почтить память всех гражданских и военных жертв Второй мировой войны. Также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Визит Бербель Бас произошел после того, как немецкий Бундестаг подавляющим большинством проголосовал за предоставление тяжелого вооружения Украине.

Как сообщалось, ранее украинский президент призвал канцлера Германии Олафа Шольца приехать в Киев 9 мая.

"Он приглашен, приглашение в силе уже давно. Его приглашают приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг — приехать сюда 9 мая, в Киев", — подчеркнул Зеленский.

В начале мая СМИ сообщали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц отказывается ехать в Киев из-за отказа Украины принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в ответ на действия главы правительства призвал его не изображать из себя "обиженную колбасу" (немецкое выражение, которое означает изображать из себя оскорбленного человека при отсутствии для этого реальных оснований — Фокус).

Напомним, в апреле президент Германии Штайнмайер заявил, что был готов поехать в Киев с премьер-министрами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы послать "мощный сигнал о совместной европейской солидарности с Украиной", но украинские власти сочли его присутствие нежелательным. Немецкие журналисты предположили, что причиной отказа Штайнмайеру могли стать отношения политика с Россией в последние годы, когда он еще в должности главы Министерства иностранных дел ФРГ поддерживал тесные контакты с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помимо этого СМИ указали, что Штайнмайер был сторонником проекта "Северный поток-2", газопровода, работа которого впоследствии была заморожена из-за войны в Украине.