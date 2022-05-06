По словам президента, глава правительства ФРГ мог бы сделать "мощный политический шаг", приехав 9 мая с официальным визитом в Украину.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца приехать в Киев 9 мая. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в британском аналитическом центре Chatham House.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, Олаф Шольц получил официальное приглашение посетить Украину 9 мая — в День победы над нацизмом.

"Он приглашен, приглашение в силе уже давно. Его приглашают приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг — приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не буду объяснять значение, я думаю, вы достаточно культурны, чтобы понять, почему", — подчеркнул Зеленский, выступая по видеосвязи.

Отдельно глава государства прокомментировал продалжающиеся обстрелы и штурмовые действия ВС РФ на территории "Азовстали", где, помимо украинских военнослужащих, скрываются гражданские лица.

Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе "равна пыткам" и Украина выйдет из переговорного процесса, если российские оккупанты убьют украинцев в осажденном городе.

"Россияне не верят, что их можно привлечь к ответственности за военные преступления, потому что они обладают возможностями ядерного государства. Идет 72-й день полномасштабной войны, и мы пока не видим ее конца и не чувствуем никакой готовности российской стороны к ее прекращению", — подытожил глава государства, выступая в аналитическом центре Chatham House.

Напомним, в начале мая СМИ сообщали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц отказывается ехать в Киев из-за отказа Украины принять немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в ответ на действия главы правительства призвал его не изображать из себя "обиженную колбасу".

Также сообщалось, что в конце апреля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был готов приехать с официальным визитом в Киев, но руководство Украины сочло его приезд нежелательным.