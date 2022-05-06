За словами президента, глава уряду ФРН міг би зробити "потужний політичний крок", приїхавши 9 травня з офіційним візитом в Україну.

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Президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца приїхати в Київ 9 травня. Про це глава держави заявив у процесі виступу в британському аналітичному центрі Chatham House.

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За його словами, Олаф Шольц отримав офіційне запрошення відвідати Україну 9 травня — у День перемоги над нацизмом.

"Він запрошений, запрошення в силі вже давно. Його запрошують приїхати в Україну, він може зробити цей дуже потужний політичний крок — приїхати сюди 9 травня, у Київ. Я не пояснюватиму значення, я думаю, ви досить культурні, щоб зрозуміти, чому", — наголосив Зеленський, виступаючи по відеозв'язку.

Окремо глава держави прокоментував обстріли та штурмові дії ЗС РФ на території "Азовсталі", де, крім українських військовослужбовців, ховаються цивільні особи.

Зеленський заявив, що ситуацію в Маріуполі можна "порівняти з тортурами" й Україна вийде з переговорного процесу, якщо російські окупанти вб'ють українців в обложеному місті.

"Росіяни не вірять, що їх можна притягнути до відповідальності за воєнні злочини, тому що вони мають можливості ядерної держави. Триває 72-й день повномасштабної війни, і ми поки що не бачимо її кінця і не відчуваємо жодної готовності російської сторони до її припинення", — підсумував глава держави, виступаючи в аналітичному центрі Chatham House.

Нагадаємо, на початку травня ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється їхати в Київ через відмову України прийняти німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Український посол в ФРН Андрій Мельник у відповідь на дії глави уряду закликав його не зображати із себе "ображену ковбасу".

Також повідомлялося, що наприкінці квітня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр був готовий приїхати з офіційним візитом у Київ, але керівництво України вважало його приїзд небажаним.