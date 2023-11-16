"Акт помсти Кремля": президенти Фінляндії та Німеччини звинуватили РФ у міграційній кризі

За словами фінського глави держави Саулі Нійністе, Москва не може змиритися з тим, що тепер вона межує зі ще одним членом НАТО, тому влаштовує провокації.

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе переконаний, що збільшення кількості біженців з Російської Федерації є "актом помсти Кремля". Це може бути зроблено з метою дестабілізації ситуації на Заході. Про це пише The Guardian.

За його словами, після вступу Фінляндії до НАТО країна має бути готовою до різних провокацій з боку сусідньої держави. Москва може застосувати "певні злі наміри".

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"Громадяни третіх країн прибувають із РФ, де їм, найімовірніше, надають допомогу за певну плату. Так, нам зараз нагадують щодня, що Фінляндія вступила до НАТО. Я думаю, що цього разу, можливо, саме DCA (угода про оборонне співробітництво — ред.) спровокувала ситуацію", — заявив Саулі Нійністе.

Коментар глави держави пов'язаний із повідомленням від фінської прикордонної служби про те, що постійно зростає кількість громадян РФ, які хочуть знайти притулок у країні НАТО.

Зазвичай російські прикордонники не пропускали через кордон людей, у яких немає дійсної візи з ЄС. Цього тижня ситуація змінилася і пов'язано це може бути з планами Гельсінкі підписати документ про оборонне співробітництво з Вашингтоном.

Висловився на цю тему і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає DW. За його словами, останнім часом почастішали випадки, коли мігранти потрапляють до Центральної Європи через інші маршрути. Наприклад, з РФ через Білорусь і Польщу до Німеччини.

"Звичайно, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців. Я вважаю, що люди в Росії та інших країнах добре знають, наскільки складними є ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія та Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається навмисно", — заявив президент Німеччини.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що Фінляндія заборонила росіянам заїжджати в країну на велосипедах. Пов'язано це з тим, що потік громадян на цьому виді транспорту значно збільшився. Після цього влада вирішила ввести обмеження.