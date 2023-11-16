"Акт мести Кремля": президенты Финляндии и Германии обвинили РФ в миграционном кризисе

По словам финского главы государства Саули Ниинисте, Москва не может смириться с тем, что теперь она граничит с еще одним членом НАТО, поэтому устраивает провокации.

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Президент Финляндии Саули Ниинисте убежден, что увеличение количества беженцев из Российской Федерации является "актом мести Кремля" Это может быть сделано с целью дестабилизации ситуации на Западе. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, после вступления Финляндии в НАТО страна должна быть готова к различным провокациям со стороны соседнего государства. Москва может применить "определенные злые намерения".

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"Граждане третьих стран прибывают из РФ, где им, вероятнее всего, оказывают помощь за определенную плату. Да, нам сейчас напоминают каждый день, что Финляндия вступила в НАТО. Я думаю, что на этот раз, возможно, именно DCA (соглашение об оборонном сотрудничестве — ред.) спровоцировало ситуацию", — заявил Саули Ниинисте.

Комментарий главы государства связан с сообщением от финской пограничной службы о том, что постоянно растет количество граждан РФ, которые хотят найти приют в стране НАТО.

Обычно российские пограничники не пропускали через границу людей, у которых нет действительной визы с ЕС. На этой неделе ситуация изменилась и связано это может быть с планами Хельсинки подписать документ про оборонное сотрудничество с Вашингтоном.

Высказался на эту тему и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает DW. По его словам, в последнее время участились случаи, когда мигранты попадают в Центральную Европу через другие маршруты. К примеру, из РФ через Беларусь и Польшу в Германию.

"Конечно, это не облегчает внутригерманские дебаты о миграции и приеме беженцев. Я считаю, что люди в России и других странах хорошо знают, насколько сложны эти дискуссии, и что они также вызывают внутренние беспорядки и, соответственно, политические трудности в таких странах, как Финляндия и Германия. Поэтому я подозреваю, что это происходит намеренно", — заявил президент Германии.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что Финляндия запретила россиянам заезжать в страну на велосипедах. Связано это с тем, что поток граждан на этом виде транспорта значительно увеличился. После этого власти решили ввести ограничения.