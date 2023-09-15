Финляндия запретит въезд машин с российской регистрацией, — СМИ

Журналисты отметят, что будут существовать некоторые исключения из правила въезда автомобилей с регистрацией РФ в Финляндию.

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Вслед за странами Балтии, Финляндия также планирует запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что Финляндия хочет придерживаться более жесткой линии ЕС. Официальное заявление сделает 15 сентября министр иностранных дел Элина Валтонен.

Такое решение основывается на политике Европейской Комиссии, рекомендации по воплощению которой были выпущены неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Еврокомиссия имеет целью предотвратить уклонение от санкций.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на брифинге 13 сентября объяснил, что ограничения имеют больший эффект, когда они применяются вместе, и это увеличивает цену, которую Россия платит за войну.

Как сообщает Yle, автомобили, в которых находится менее десяти человек, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу. Существуют некоторые исключения из этого правила. Когда именно запрет вступит в силу, не сообщается.

"Финляндия ужесточила свою визовую политику из-за агрессивной войны России в Украине. Движение на восточной границе уменьшилось, но оно все еще остается относительно загруженным", — говорится в СМИ.

Напомним, 13 сентября глава МИД Маргус Тсахкна сообщил, что Эстония запретила въезд автомобилей с российской регистрацией. Также въезд на свои территории автомобилям с российскими номерами запретили Латвия и Литва. Это означает, что россияне не могут посещать страны Балтии на своих транспортных средствах. Если же гражданин РФ все же попытается пересечь границу Литвы, то таможня конфискует автомобиль.