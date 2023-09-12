Зарегистрированные в РФ и попавшие в Литву машины будут конфискованы, — министр Билотайте

По словам вице-министра иностранных дел Литвы Йовиты Нелюпшене, эти санкции распространяются на всех граждан ЕС, а не только на граждан Российсой Федерации.

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Министр внутренних дел Литовской Республики Агне Билотайте 12 сентября заявила, что конфискацией въезжающих в Литву автомобилей с российской регистрацией будет заниматься литовская таможня, сообщает Lrt.

"Да, те автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами, потому что это их функция, это работа и ответственность таможенных органов", — сказала Билотайте.

Вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене также сообщила, что санкции будут распространяться как на автомобили с российской регистрацией, так и на автомобили с российскими номерами.

"Разъяснение Комиссии, сделанное в прошлую пятницу, касается именно автомобилей: в настоящее время автомобили, зарегистрированные в России или имеющие российские регистрационные знаки, не могут въехать в Евросоюз из-за санкций", — сказала Нелюпшене журналистам.

Она уточнила, что эти санкции распространяются на всех граждан ЕС, а не только на граждан Российсой Федерации.

По словам вице-министра, эти требования не будут распространяться на тех, кто едет транзитом через Калининград.

"Комиссия сказала, что мы не можем ввозить такие вещи, даже для временного использования. Это достаточно жесткая трактовка со стороны комиссии", — отметила Йовита Нелюпшене.

Чем обосновано такое решение

8 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях может расцениваться как запрещенный импорт.

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел в отношении России 11 пакетов санкций. В Евросоюзе подчеркивают, что основная цель санкций — ограничить возможность российских властей получать доходы и финансировать войну.

Напомним, 24 августа сообщалось, что Литва отправила Украине новую партию военной помощи на 41 млн евро. По сообщению Минобороны Литвы, Украине будут переданы не только боеприпасы, но и ракетные комплексы NASAMS.