Ко Дню Независимости: Литва отправила Украине новую партию военной помощи на 41 млн евро
По сообщению Минобороны Литвы, Украине будут переданы не только боеприпасы, но и ракетные комплексы NASAMS.
По случаю годовщины независимости Украины Литва отправляет очередной пакет военной поддержки на сумму 41 млн евро, сообщила 24 августа пресс-служба Министерства обороны Литвы.
"Литва продолжает бесперебойную поддержку Украины, которая сегодня отмечает 32-ю годовщину своей независимости, а общий объем военной помощи Украине с начала войны уже превысил полмиллиарда евро", — заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Что получит Украина
По сообщению Минобороны Литвы, пакет военной поддержки содержит:
- боеприпасы Carl Gustaf;
- винтовки;
- радары морского наблюдения;
- боеприпасы калибра 5,56 мм;
- генераторы;
- средства борьбы с дронами и многое другое.
Также Украине также будут переданы ракетные комплексы NASAMS.
По данным министерства, за первые 7 месяцев 2023 года военная поддержка, уже переданная Литвой Украине, включает:
- вертолеты Ми-8;
- зенитные установки Л-70 с боеприпасами;
- бронетранспортеры М113;
- миллионы патронов;
- боеприпасы к гранатометам.
Литва также готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует обучению украинских солдат, проводит для них курсы, инструкторы литовской армии также участвуют в операции "Интерфлекс", в ходе которой вместе с другими союзниками по НАТО обучают Украинские солдаты тонкостям ведения боя.
Помимо военной поддержки украинские солдаты проходят лечениет в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников Украины, планируется принять еще больше.
Напомним, 18 августа сообщалось, что Литва может полностью закрыть границу с Россией. Власти Литвы считают, что со стороны России есть вероятность угрозы для балтийского государства, поэтому уровень безопасности усилят, а контроль пограничниками будет более строгим.
Ранее, 25 июля, в LRT сообщили, что Литва выделит 2 млрд евро на приобретение танков. В Украине планируют создать легкую пехотную дивизию, в которой будет полноценный танковый батальон.