Ко Дню Независимости: Литва отправила Украине новую партию военной помощи на 41 млн евро

По сообщению Минобороны Литвы, Украине будут переданы не только боеприпасы, но и ракетные комплексы NASAMS.

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По случаю годовщины независимости Украины Литва отправляет очередной пакет военной поддержки на сумму 41 млн евро, сообщила 24 августа пресс-служба Министерства обороны Литвы.

"Литва продолжает бесперебойную поддержку Украины, которая сегодня отмечает 32-ю годовщину своей независимости, а общий объем военной помощи Украине с начала войны уже превысил полмиллиарда евро", — заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Что получит Украина

По сообщению Минобороны Литвы, пакет военной поддержки содержит:

боеприпасы Carl Gustaf;

винтовки;

радары морского наблюдения;

боеприпасы калибра 5,56 мм;

генераторы;

средства борьбы с дронами и многое другое.

Также Украине также будут переданы ракетные комплексы NASAMS.

По данным министерства, за первые 7 месяцев 2023 года военная поддержка, уже переданная Литвой Украине, включает:

вертолеты Ми-8;

зенитные установки Л-70 с боеприпасами;

бронетранспортеры М113;

миллионы патронов;

боеприпасы к гранатометам.

Литва также готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины, способствует обучению украинских солдат, проводит для них курсы, инструкторы литовской армии также участвуют в операции "Интерфлекс", в ходе которой вместе с другими союзниками по НАТО обучают Украинские солдаты тонкостям ведения боя.

Помимо военной поддержки украинские солдаты проходят лечениет в Литве. Лечебно-реабилитационные учреждения уже приняли около 200 раненых защитников Украины, планируется принять еще больше.

Напомним, 18 августа сообщалось, что Литва может полностью закрыть границу с Россией. Власти Литвы считают, что со стороны России есть вероятность угрозы для балтийского государства, поэтому уровень безопасности усилят, а контроль пограничниками будет более строгим.

Ранее, 25 июля, в LRT сообщили, что Литва выделит 2 млрд евро на приобретение танков. В Украине планируют создать легкую пехотную дивизию, в которой будет полноценный танковый батальон.