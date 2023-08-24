До Дня Незалежності: Литва відправила Україні нову партію військової допомоги на 41 млн євро

За повідомленням Міноборони Литви, Україні передадуть не тільки боєприпаси, а й ракетні комплекси NASAMS.

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З нагоди річниці незалежності України Литва відправляє черговий пакет військової підтримки на суму 41 млн євро, повідомила 24 серпня пресслужба Міністерства оборони Литви.

"Литва продовжує безперебійну підтримку України, яка сьогодні святкує 32-гу річницю своєї незалежності, а загальний обсяг військової допомоги Україні з початку війни вже перевищив півмільярда євро", — заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Що отримає Україна

За повідомленням Міноборони Литви, пакет військової підтримки містить:

боєприпаси Carl Gustaf;

гвинтівки;

радари морського спостереження;

боєприпаси калібру 5,56 мм;

генератори;

засоби боротьби з дронами і багато іншого.

Також Україні також буде передано ракетні комплекси NASAMS.

За даними міністерства, за перші 7 місяців 2023 року військова підтримка, вже передана Литвою Україні, включає:

вертольоти Мі-8;

зенітні установки Л-70 з боєприпасами;

бронетранспортери М113;

мільйони патронів;

боєприпаси до гранатометів.

Литва також готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України, сприяє навчанню українських солдатів, проводить для них курси, інструктори литовської армії також беруть участь в операції "Інтерфлекс", під час якої разом з іншими союзниками по НАТО навчають українських солдатів тонкощам ведення бою.

Крім військової підтримки українські солдати проходять лікування в Литві. Лікувально-реабілітаційні установи вже прийняли майже 200 поранених захисників України, планується прийняти ще більше.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що Литва може повністю закрити кордон із Росією. Влада Литви вважає, що з боку Росії є ймовірність загрози для балтійської держави, тому рівень безпеки посилять, а контроль прикордонниками буде суворішим.

Раніше, 25 липня, в LRT повідомили, що Литва виділить 2 млрд євро на придбання танків. В Україні планують створити легку піхотну дивізію, в якій буде повноцінний танковий батальйон.