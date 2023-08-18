"Повинні бути готові": Литва може повністю закрити кордон з Росією

Влада Литви вважає, що з боку Росії є ймовірність загрози для балтійської держави, тому рівень безпеки посилять, а контроль прикордонниками буде суворішим.

Related video

Влада Литви не виключає, що у разі появи певних загроз безпеці держави відбудеться закриття кордону з Росією. Про це в інтерв'ю LRT повідомила керівниця Міністерства внутрішніх справ Аґне Білотайте.

Вона зазначила, що була проведена зустріч із головою Держприкордонслужби. Обговорювалися питання не лише закриття кордону з Білоруссю, але й з Російською Федерацією.

"Там можуть бути різні загрози, і ми повинні бути готові", – пояснила голова відомства.

На її думку, Литва має планувати свої дії, хто за чим має стежити, які зміни на законодавчому рівні потрібні. Чиновники мають зробити висновки щодо загроз для держави. Керівниця не дала чіткої відповіді стосовно ймовірності автоматичного закриття кордону з РФ у разі проведення таких дій щодо Білорусі.

Аґне Білотайте додала, що реальних загроз наразі немає. Литовські державні інституції та держава мають бути у найвищому ступені готовності та робити все для забезпечення безпеки людей, які живуть у Литві.

"Певні ризики є, що можуть бути різні провокації", – розповіла литовська чиновниця.

Закриття КПП на кордоні Литви та Білорусі

16 серпня стало відомо, що Литва закриває КПП на кордоні з Білоруссю. За даними медіа, відповідне рішення вже ухвалив уряд. Зі слів голови литовського МВС Аґне Білотайте, країни Балтії та Польща готуються повністю закривати кордони з Білоруссю. Після закриття КПП "Шумскас" і "Тверячюс" й надалі функціонуватимуть ще чотири пропускні пункти на кордоні з Білоруссю. Прикордонників, що служили на закритих ділянках, перенаправлять в інші точки.

Нагадаємо, 25 липня у LRT повідомили, Литва виділить 2 млрд євро на придбання танків. Україні планують створити легку піхотну дивізію, в якій буде повноцінний танковий батальйон.