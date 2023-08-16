4,5 тисячі "вагнерівців" змушують реагувати: Литва закриває КПП на кордоні з Білоруссю

За даними медіа, відповідне рішення вже ухвалив уряд. Зі слів голови литовського МВС Агне Білотайте, країни Балтії та Польща готуються повністю закривати кордони з Білоруссю.

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18 серпня Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — "Шумскас" і "Тверячюс". Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 16 серпня, як повідомили у LRT.

У матеріалі йдеться, що таке рішення Литви — це реакція на "зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці", а також захід для запобігання контрабанди товарів.

Транспортні потоки планують перенаправити на нещодавно реконструйований КПП "Мідники". Журналісти зазначили, що там на відміну від двох пропускних пунктів, які незабаром закриють, прикордонники застосовують рентгенівську систему контролю.

Нині через "Шумскас" пропускають лиже легкий транспорт, а через "Тверячюс" — легкий та порожній вантажний.

Більш того, міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що країни Балтії та Польща обговорять можливість повного закриття кордонів з Білоруссю. З її слів, остаточні акценти в цьому питанні політики ухвалять вже цього місяця.

"Ми домовилися, що зараз узгоджуємо технічні дії та алгоритми на технічному рівні, як би це виглядало, якби таке регіональне рішення було прийнято, якби це зробили одночасно країни Балтії та Польща", — зазначила Білотайте.

У ЗМІ проінформували, що після закриття КПП "Шумскас" і "Тверячюс" продовжать працювати ще чотири пропускні пункти на кордоні з Білоруссю. Прикордонників, що служили на закритих ділянках, перенаправлять в інші точки.

"Звичайно, наш головний фокус і мета — щоб на кордоні було якомога більше прикордонників, тому що саме там нам потрібна найбільша кількість офіцерів", — підкреслила міністерка.

У матеріалі зазначено, що за підрахунками Литви та Польщі нині в Білорусі перебувають приблизно чотири тисячі найманців російської ПВК "Вагнер". Частина з них розміщена поблизу кордонів. У литовській ДПС припустили, що кількість "вагнерівців" може сягати навіть 4,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що на прикордонних пунктах Литви встановили стенди з рекомендацією не виїжджати в Білорусь та не ризикувати своєю безпекою. Попередження містить слова, що литовці "можуть не повернутись" у випадку перетину кордону.

Раніше, 3 серпня, президент Литви Ґітанас Науседа оцінив кількість найманців ПВК "Вагнер" на території Білорусі. Він заявив, що кількість ворожих бійців вже становить понад чотири тисячі осіб та може зрости до 10 тисяч.