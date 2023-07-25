Одне з найбільших придбань: Литва виділить 2 млрд євро на придбання танків

В Литві планують створити легку піхотну дивізію, в якій буде повноцінний танковий батальйон. Наразі тривають дискусії, який саме танк оберуть.

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Головний радник президента Кястутис Будрис заявив, що Литва готується до придбання танків на суму 2 млрд євро. Про це повідомляє Delfi.

Литва готується виділити 2 млрд євро задля придбання танків в армію. У вартість війде не тільки вартість машин, але й боєприпаси, логістика та навчання екіпажів.

Проте наразі тривають дискусії, які саме танки купуватиме латвійська армія. Бо 24 липня міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що незабаром з німецькими виробниками буде підписано протокол щодо намірів придбання танків. Але вже сьогодні, 25 липня Будрис повідомив, що наразі не прийнято рішення, щодо конкретної моделі.

Ще в травні командувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив, що в збройних силах сформують легку піхотну дивізію в складі трьох бригад, а також танкового батальйону. Формування частини з танками необхідно з безпекових міркувань.

Нагадаємо, 14 червня Норвегія оголосила, що придбає понад 50 танків Leopard 2A8 з додатковою локалізацією.

25 травня ЗМІ також писали, що Чехія розглядає можливість придбання новітньої версії Leopard 2A8 для власної армії. Йдеться про придбання до 70 танків.