Норвегія отримає на озброєння 54 танки Leopard 2A8 NOR: в чому особливість модифікації

Норвезька армія отримає танк з вітчизняними модифікаціями, які дозволять зробити Leopard 2A8 ще кращим.

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Німецький виробник Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Міноборони Норвегії узгодили постачання 54 танків Leopard 2A8 в версії NOR. Про це повідомляє Army Recognition.

Сторони підписали контракт на постачання ще в березні, проте зараз вони дійшли згоди щодо специфікації Leopard 2. Норвезька модифікація матиме усі особливості, що 2A8, які KMW виробляють для Німеччини. Серед основних особливостей базової версії Leopard 2A8 — це комплекс активного захисту Trophy, бронювання останнього покоління та зручніші інтерфейси.

В чому особливість норвезької модифікації танка Leopard 2?

Норвегія отримає додаткові функції у вигляді інтегрованої системи CORTEX від місцевого виробника Kongsberg. Вона відповідальна за звʼязок з іншими машинами на полі бою. Також норвезький Leopard 2 матиме підвищену максимальну швидкість 70 км/год, кращу підвіску та гідравлічні амортизатори. Разом ці технології мають зробити танк ще маневровнішим та стійким під час проходженні складних ділянок місцевості.

Демонстраційний зразок танка Leopard 2A8 під час виставки в Чехії

Постачання машин очікується в період з 2026 по 2031 рік. Також домовленості дозволяють опціонально докупити ще 18 танків. Виготовлятимуть основні бойові танки разом з Rheinmetall. Концерт виробить гармату L55A1, технологію керування вогнем та частину датчиків.

Варто зазначити, що згідно з довідником Military Balance 2023, нині норвезька армія має 52 танки Leopard 2A4, з яких 16 перебуває на зберіганні.

Нагадаємо, 27 травня на виставці озброєнь вперше продемонстрували німецький новітній танк Leopard 2A8, який має найкращі технологічні рішення.

25 травня ЗМІ також писали, що Чехія розглядає можливість придбання новітньої версії Leopard 2A8 для власної армії. Мова йде про придбання до 70 танків.