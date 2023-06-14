Норвегия закупает 54 танка Leopard 2A8 NOR: в чем особенность модификации

Норвежская армия получит танк с отечественными модификациями, которые позволят сделать Leopard 2A8 еще лучше.

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Немецкий производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Минобороны Норвегии согласовали поставки 54 танков Leopard 2A8 в версии NOR. Об этом сообщает Army Recognition.

Стороны подписали контракт на поставку еще в марте, однако сейчас они пришли к согласию по спецификации Leopard 2. Норвежская модификация будет иметь все особенности, которые 2A8, KMW производят для Германии. Среди основных особенностей базовой версии Leopard 2A8 – это комплекс активной защиты Trophy, бронирование последнего поколения и более удобные интерфейсы.

В чем особенность норвежской модификации танка Leopard 2?

Норвегия получит дополнительные функции в виде встроенной системы CORTEX от местного производителя Kongsberg. Она ответственна за связь с другими машинами на поле боя. Также у норвежского Leopard 2 будет повышенная максимальная скорость 70 км/ч, лучшая подвеска и гидравлические амортизаторы. Вместе эти технологии должны сделать танк еще более маневренным и устойчивым при прохождении сложных участков местности.

Демонстрационный образец танка Leopard 2A8 во время выставки в Чехии

Поставки машин ожидаются в период с 2026 по 2031 год. Также договоренности позволяют опционально докупить еще 18 танков. Основные боевые танки будут производить вместе с Rheinmetall. Концерт изготовит пушку L55A1, технологию управления огнем и часть датчиков.

Следует отметить, что согласно справочнику Military Balance 2023, ныне норвежская армия имеет 52 танка Leopard 2A4, из которых 16 находится на хранении.

Напомним, 27 мая на выставке вооружений впервые продемонстрировали немецкий новейший танк Leopard 2A8, имеющий лучшие технологические решения.

25 мая СМИ также писали, что Чехия рассматривает возможность приобретения новейшей версии Leopard 2A8 для собственной армии. Речь идет о приобретении до 70 танков.