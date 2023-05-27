На выставке вооружений впервые показали немецкий новейший танк Leopard 2A8 (фото)

Самый современный танк будет иметь активную и динамичную защиту, новейшую оптику и бронирование 3 поколения.

Related video

В Чехии компания Krauss-Maffei Wegmann показала прототип танка Leopard 2A8. Об этом сообщает Army Recognition.

На Международной выставке технологий обороны и безопасности в Брно продемонстрировали самую современную версию танка Leopard 2A8. Машина может похвастаться инновационной многослойной броней 3 поколения. Она состоит из стали, вольфрама, пластикового наполнителя и керамических элементов.

Танк имеет комплект динамической защиты, а также современный комплекс активной защиты EuroTrophy. Последний должен перехватывать на подлете к машине противотанковые ракеты.

Образец Leopard 2A8

В издании отмечают, что, несмотря на то, что KMW скрывает большую часть спецификаций, Leopard 2A8 снаружи выглядит, как значительный скачок в мощности и защите машины.

"Leopard 2A8 разработан, чтобы обеспечить непревзойденную производительность на поле боя, одновременно отвечая динамическим вызовам современной войны", — заявил представитель немецкого производителя.

При этом известно, что в основе танка лежит Leopard 2A7+, также имеющий КАЗ Trophy, его сейчас закупает Венгрия.

Напомним, Чехия рассматривает возможность приобрести до 70 танков Leopard 2A8. Продолжаются переговоры с Германией.

26 мая в Испании заявили о поставках Украине еще 4 танков Leopard 2A4.